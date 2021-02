Blir en remake av Pokémon Diamond/Pearl annonsert på lørdag?

Du ser på Annonser

Det føles som at ryktene om en Gen 4-remake florerer på internett mer og mer jo nærmere vi kommer Pokémons 25-årsjubileum. Med Pokémon Day rett rundt hjørnet (27. februar), har den offisielle Pokémon-kontoen på Twitter postet et innlegg som virkelig har kastet bensin på bålet.

Innlegget ble delt i går, og der skrev de følgende:

"Let's go, Sinnoh! Turtwig, Chimchar and Piplup are preparing for #PokemonDay—it's only 4 days away!"

Det er ikke akkurat konkret informasjon heller. Det er også uklart hva de eventuelt mener med "Let's go, Sinnoh!". Det kan jo tyde på at en potensiell remake er en del av Let's Go-serien, ellers er det bare leken ordlegging, og frasen "let's go" er ikke ukjent for Pokémon-franchisen generelt.

Hva tenker du selv?