Blir The Adam Project Netflix sin største hit i 2022?

Red Notice har altså blitt en enorm suksess for Netflix, mens Free Guy har gjort det bra på Disney+. Derfor er det ikke rart at The Adam Project får mye oppmerksomhet i disse dager.

Etter å ha vært relativt hemmelighetsfull en god stund er endelig den første traileren for The Adam Project her. Den viser noe av det som venter når Free Guy-regissøren Shawn Levy atter en gang slår seg sammen med Ryan Reynolds og i tillegg får med Mark Ruffalo, Zoe Saldaña, Jennifer Garner og ferske Walker Scobell på en tidsreisefilm som tydeligvis skal by på en fin blanding av action og humor den 11. mars.