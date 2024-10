Blizzard avslører alt i Hearthstone-utvidelsen for tidlig

HQ

Hearthstones neste utvidelse - The Great Dark Beyond - ble nylig annonsert, men allerede nå kan folk sjekke ut alle kortene som vil bli avslørt før utvidelsen slippes den 5. november.

Dette skyldes en feil med spillets gratiskort (takk, PCGamer) som ble gitt ut for å feire kunngjøringen av utvidelsen. Avataren i Hearthstone er et unikt kort som lar deg åpne en pakke og spille alle kortene fra den når den har blitt tilkalt. Men når du først har gjort krav på Avatar of Hearthstone, betyr dette at du kan se alle kortene som ikke har blitt avslørt ennå i kortskapingsmenyen din.

Det er en av de største lekkasjene i Hearthstones levetid, og det ødelegger den vanlige formelen spillet har for avsløringer av utvidelseskort. Streamere, skapere og flere får ofte en titt på ett eller to kort for å avsløre for publikum, og denne dryppfôringsmetoden skaper ofte hype rundt selv de dudkortene som går inn i hver utvidelse.