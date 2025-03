Blizzard avslører alt om Overwatch 2s danske dusørjeger

HQ

Vi har visst at den 43. karakteren som kommer til Overwatch 2 ville være den danske dusørjegeren Freja en stund. Dette ble bekreftet i februar, da Blizzard kunngjorde sine planer for flertallet av 2025 for Overwatch 2, hvor det ble bekreftet at Freja ville lanseres i sesong 16, med litt tidlig spilletestingstid i den nåværende sesongen 15.

Nå som vi kommer stadig nærmere ankomsten av sesong 16 i april, har Blizzard presentert et dypere blikk på Freja, alt som en del av en trailer som dykker ned i karakterens fortelling og fortid. Vi får oppleve hva som skjer når Frejas siste jobb for antagonisten Maximilien ikke akkurat går etter planen, alt i en nydelig animert form som viser frem hennes fantastiske armbrøstferdigheter.

Ta en titt på traileren nedenfor, før du kan sette Freja på prøve i helgen, som en del av den begrensede testperioden mellom 21. og 23. mars.