Blizzard avslører at de lager et hemmelig overlevelses-spill

HQ

Vi visste jo allerede at Blizzard jobber på spreng med Diablo IV og Overwatch 2, så flere har vært bekymret for at selskapet kun fokuserer på oppfølgere i disse kaotiske dager. Det er ikke tilfellet.

Blizzard avslører at de som smått har begynt arbeidet med et såkalt "survival"-spill både for PC og konsoller i et helt nytt univers. Utenom det røper ikke jobbutlysningene mye nevneverdig, men konsepttegningene under får det i alle fall til å se ut som om det blir i et univers hvor vår verden møter fantasy.