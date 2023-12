Blizzard avslører World of Warcrafts planer for 2024

HQ

Det er knyttet stor spenning til World of Warcraft neste år. I 2024 er det 20 år siden vi for første gang skapte våre egne eventyrere i Azeroth, og det virker som om Blizzard forbereder seg på at jubileet blir stort.

Som det fremgår av Blizzards nettsted, er det mye som kommer til World of Warcraft og World of Warcraft: Classic i 2024. I tillegg til Cataclysm Classic-utvidelsen, som lanseres på forsommeren 2024, og World of Warcraft: The War Within, som lanseres tidlig på høsten, er det fortsatt mye å glede seg til.

World of Warcraft: Dragonflight-raidene kommer på nytt tidlig i 2024, og en ny PvP-sesong vil forhåpentligvis gjøre ventetiden på The War Within litt kortere. For World of Warcraft: Classic vil Season of Discovery igjen sørge for at første halvdel av neste år føles frisk og morsom.

Ta en titt på begge veikartene nedenfor: