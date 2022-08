Blizzard bedyrer at Diablo IV ikke har pay to win-mikrotransaksjoner

HQ

Til tross for at Diablo Immortal har vært en stor kommersiell suksess for Blizzard er tydeligvis selskapet livredd for at folk skal tro Diablo IV blir fylt med den samme typen mikrotransaksjoner.

Den nyeste kvartalsoppdateringen fra utviklerne fokuserer nemlig på hva fremtiden til Diablo IV blir etter lanseringen neste år. Siden de bruker en del tid på å fortelle at spillet vil ta mye inspirasjon fra Diablo III sitt sesong-system bare med enda større og omfattende nye funksjoner, oppdrag, fiender og gjenstander gjør de det fullstendig klart at Diablo IV ikke vil la oss betalte ekte penger for figurer eller utstyr som kan gi fordeler. Såkalt pay-to-win.

Ta spillets Season Pass som et eksempel. Deler av hvert pass vil belønne alle spillere mens siste rest må man betale for å få tilgang til. Førstnevnte vil blant annet belønne oss med erfaringspoeng-økere og andre forsterkninger, mens Premium-delen utelukkende byr på kosmetiske endringer og den sjeldneste valutaen som igjen kan brukes til å kjøpe kosmetiske endringer i butikken.

Når det gjelder butikken skal det være mulig å se hvordan det vi vurderer å kjøpe faktisk vil se ut før betalingen eventuelt utføres, den skal i hovedsak gi oss mer valgfrihet og ikke nødvendigvis by på kulere utstyr og mer du kan lese mer detaljert om i linken øverst. Kort sagt høres det ut som om Blizzard ikke tør å ta noen kontroversielle sjanser i starten i alle fall, så får tiden vise om dette endrer seg etter hvert.