Blizzard beskriver planene for Overwatch 2 sine 6v6-tester

Mange fans ser ut til å være under inntrykk av at den beste måten å "fikse" Overwatch 2 på er å se spillet forlate 5v5-action og gå tilbake til 6v6 som vi pleide å se i det originale Overwatch for lenge siden. Blizzard har vært skeptisk til en slik endring, men de er også villige til å lytte til samfunnet, og spilldirektør Aaron Keller har ved flere anledninger lovet 6v6-tester for å se hvordan dette oppsettet passer inn i moderne Overwatch.

I et nytt blogginnlegg avslører Keller at vi i den kommende Season 14 kan se frem til to forskjellige 6v6-tester. Den første vil være et mer åpent format som lar lag på seks spille hva de vil, om enn med maksimalt tre av én rolle (dvs. tre skadefigurer). Den andre vil være mer rigid og låse spillerne i et 2-2-2-format (dvs. to karakterer fra hver respektive rolle). Når vi snakker om hvordan disse testene vil bli bedømt, bemerker Keller :

"I tillegg til å eksperimentere med et format som kan sees på som en mellomting til Role Queue og Open Queue, vil dette også gi oss en titt på hvordan Overwatch 2 helter, evner og oppdateringer fungerer i et 6v6-miljø før vi utvider til andre typer tester."

Med en slik mega-endring planlagt, vil 6v6-modusene inneholde en rekke balanseendringer eksklusivt for dem, og vil være spillbare i utelukkende et urangert format. Kanskje dette vil endre seg i fremtiden hvis samfunnet strømmer til 6v6 og viser at dette er retningen som Overwatch 2 bør ta.