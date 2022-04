Blizzard er foreløpig ikke interesserte i NFT-er

HQ

Nylig ga Blizzard ut en spørreundersøkelse blant fans og forbrukere der de ønsket å vite mer om hva deres syn på NFT-er er, og hvordan de kan være interessert i å samhandle med dem i for eksempel Blizzard-spill. Dette tok media selvsagt opp med en gang, men det virker faktisk ikke som at de har noen planer om å lansere NFT-er i spillene sine. I hvert fall foreløpig.

Selv om Blizzard Entertainment har sendt ut spørreundersøkelsen om både NFT-er, kryptovaluta og "play-to-earn"-strukturer, kunne president Mike Ybarra svare med følgende på VGCs artikkel:

"No one is doing NFTs."

De fleste artiklene om emnet har blitt oppdatert med denne uttalelsen nå, men det er litt rart at Blizzard ville bruke tid på å sette sammen en spørreundersøkelse om emnet når de ikke har tenkt til å implementere det.