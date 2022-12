Blizzard forbereder kinesiske spillere på slutten av World of Warcraft

HQ

Løpet ser ut til å være kjørt for kinesiske World of Warcraft-spillere når serverne stenges i landet i januar. Avtalen mellom Blizzard og NetEase som distribuerte spillet i Kina i 14 år ble avsluttet i oktober uten en ny partner i sikte. De to partene forsøkte å bli enige om en ny avtale, men ifølge en uttalelse fra NetEase-sjef William Ding var det fundamentale uenigheter som gjorde det umulig å fortsette sammen. Alt nysalg av Blizzard-spill i regionen har også blitt opphørt og kun samarbeidet med Diablo Immortal kommer til å fortsette.

John Hight som er daglig leder for World of Warcraft har publisert et åpent brev til alle kinesiske spillere hvor han nevner at Blizzard jobber hardt for å utvikle et verktøy som lar dem lagre karakterene sine, fremdriften og kontoene sine i håp om at det i fremtiden kommer en løsning som igjen vil tillate å spille World of Warcraft i regionen. Overwatch 2, Diablo III, World of Warcraft, Starcraft II og Heroes of the Storm legges alle ned i Kina i slutten av januar.