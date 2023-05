Blizzard går sammen med Secretlab for Diablo IV-spillstoler

HQ

For å markere den kommende lanseringen av Diablo IV har Blizzard slått seg sammen med spillstolprodusenten Secretlab for å lage en samling stoler basert på action-rollespillet. Disse stolene kommer i to varianter, hver relatert til de allmektige gudene som kjemper i tittelen, og vil være tilgjengelige i vanlige og XL-størrelser.

Lilith-versjonen av stolen har røde aksenter over en for det meste svart kropp, og gjenspeiler dermed Mother of Sanctuary og Daughter of Hatred. Når det gjelder Inarius-versjonen kan du kartlegge en vei til forløsning med denne stolen som har gull og grå aksenter over den hvite kroppen. Begge stolene er laget med Secretlabs NEO Hybrid Leatherette stoff.

Stolene vil bli laget i begrensede varianter og sies å lanseres i tide til Diablo IV kommer 6. juni.