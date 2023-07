Blizzard har lovet bedre Diablo IV oppdateringer fremover.

HQ

Like før Season of the Malignant, den første sesongoppdateringen for Diablo IV, kom Blizzard med en massiv oppdatering som tok for seg stort sett alle aspekter av action-RPG-spillet. Da de store oppdateringsnotatene ble sluppet, tok det ikke lang tid før spillerne begynte å dele sine meninger om endringene, noe som førte til en slags protest på rangeringsplattformer, der spillets brukeranmeldelser falt betydelig. Blizzard har siden kommentert disse handlingene fra fansen og sagt at oppdateringen både var dårlig og at de aldri vil gjøre noe lignende i fremtiden igjen.

Som en del av den nylige peiskonferansen med utviklerne sa community manager Adam Fletcher: "Vi ønsker å anerkjenne alles tilbakemeldinger når det gjelder å redusere spillernes makt. Vi vet at det er dårlig. Vi vet at det ikke er gøy... Vi vil også snakke om hva vi prøvde å oppnå med denne oppdateringen og de endringene som spillerne endte opp med å se. Og så vil vi også snakke om at vi ikke har planer om å gjøre en slik oppdatering igjen."

Tanken med oppdateringen var å gjøre spillet morsommere, men det ble tydeligvis ikke tilfellet. Derfor lover Blizzard å rette opp noen forskjellige deler av spillet som ble endret med oppdateringen, inkludert Legendary aspekter for Sorcerer og Barbarian, mer stashplass, større stabelstørrelser og mer spennende Nightmare fangehull. Haken er at denne neste oppdateringen vil ta litt tid å lansere, så ikke forvent å se den før om noen uker.

Hva synes du om Diablo IV sin nåværende tilstand?