Blizzard hjelper Playground med utviklingen av Fable

Som oftest er det bare én utvikler som står oppført for store spill. I virkeligheten er det imidlertid vanligvis mange utviklere involvert i produksjonen av såkalte AAA-titler. Det kan dreie seg om outsourcing av spesifikke funksjoner eller rett og slett ekstra kapasitet.

Dette er enda vanligere blant de store utgiverne, og det er for eksempel ingen hemmelighet at stort sett hele Activision-organisasjonen har vært involvert i Call of Duty-spillene. Nå bekrefter Xbox-sjef Matt Booty at Playgrounds kommende Fable ikke er noe unntak, og at studioet mottar assistanse. I den nye episoden av Official Xbox Podcast diskuterer han hvordan Xbox Game Studios støtter hverandre på forskjellige måter:

"Vi har virkelig sett mange team som begynner å dele ting med hverandre når vi først har bygget disse forbindelsene. Teamet vårt i Vancouver, The Coalition, er virkelig vårt kompetansesenter for Unreal Engine-arbeid, og det kommer for eksempel teamene i Bryan Fargos studio i Exile, som jobber med Clockwork Revolution, til gode. De kan dra nytte av alt det virkelig tekniske arbeidet de gjør hos The Coalition."

Han fortsetter med å liste opp flere eksempler på disse, og nevner spesielt Fable:

"Det finnes andre eksempler. Vi har Blizzard Cinematics-teamet som hjelper til på Fable. Vi har vårt studio i Montreal, Compulsion Games, som bruker Activision Mo Cap-studioet. Vi har, tror jeg, teamet hos Rare, som har mye flerspillererfaring fra arbeidet med Sea of Thieves, og som hjelper Double Fine med Kiln, keramikkspillet. Det er mange eksempler på det."

Blizzards videoteam er et av de absolutt beste i bransjen, og det høres jo utrolig lovende ut at deres ekspertise blir brukt til å levere virkelig flotte mellomsekvenser og lignende i Fable, synes du ikke?