Blizzard jobber på et Warcraft-spill til mobil

Snart eies Blizzard av Microsoft, og dermed forventes deres prioriteringer og interne prosesser også å endre seg en smule. Microsoft har blant annet slått fast at det å få et større fotfeste på de mobile plattformene er en av de primære drivkreftene bak kjøpet, og det kan allerede merkes nå.

Nylig snakket Activision Blizzard med deres investorer (via PC Gamer), og slo fast for første gang at de jobber på et storstilt mobilspill basert på Warcraft-lisensen.

"Blizzard planlegger betydelig nytt innhold for Warcraft-serien i 2022, inkludert nye opplevelser i World of Warcraft og Hearthstone, og å få helt nytt mobilt Warcraft-innhold i spillernes hender for første gang."

Det ser ut til at prosjektet nettopp har blitt satt i gang, så det kan ta en stund før vi hører noe fra det. Hva slags spill håper ud det blir?