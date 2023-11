Blizzard-kunstner vil lage Gears of War-filmsekvenser

Du har sikkert aldri hørt om Jamir Blanco, men vi er ganske sikre på at du har sett noen av arbeidene hans, ettersom han er digital skulptør og filmkarakter/kreatur-artist hos Blizzard. Han har blant annet laget Lilith til Diablo IV, og som du sikkert vet, ser Blizzards cinematics veldig, veldig bra ut.

Ettersom Blanco nå er en del av Microsoft etter oppkjøpet av Activision Blizzard, er han nå ivrig etter å jobbe med en annen franchise utenfor Blizzard... Gears of War. Dette ble avslørt i et X-innlegg der han skriver at han "gjerne vil jobbe med noen Gears of War-filmatikk".

Xbox-sjef Phil Spencer har tidligere sagt at han er åpen for ideen om å la Microsofts mange studioer dele IP-er og jobbe med ulike prosjekter. Om dette betyr at Blanco etter hvert vil kunne jobbe med Gears of War gjenstår å se, men vi krysser fingrene for at det skjer, for det vil sannsynligvis bety et steg opp når det gjelder filmene.