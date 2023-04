Blizzard lager angivelig «krisekart» etter å ha mistet så mange utviklere

HQ

Det er ingen hemmelighet at Blizzard Entertainment bare er et fnugg av studioet som det en gang var. Ulike juridiske og kulturelle problemer har kommet frem i lyset de siste årene, noe som igjen har ført til at mange prøver lykken andre steder. Slikt fører igjen til at ting baller på seg, og gjenværende utviklere blir enda mer frustrerte. Dette er blant annet tilfellet for World of Warcraft-produsenten Adam «Glaxigrav» og senior spilldesigner Allison Steele.

Førstnevnte tok til Twitter for å si:

"Å være høylytt om det fordi jeg har mistet enda en *annen* person denne uken.

Blizzard mister fantastisk talent fordi noen med makt ikke lytter til spillregissørene som lager produktene hans. DE&I betyr også mangfold av tanker, spesielt når det er støttet av data og økonomi."

Glaxigrav fortsatte med følgende beskjed:

"Jeg vil bare lage videospill. Jeg vil lage fantastiske bestselgere som er kritikerroste. Jeg ønsker å lage *bedre* Dragonflights. Jeg ønsker å lage *bedre* opplevelser.

Kan ikke gjøre det hvis vi kvitter oss med alle som har laget det.

Siste tanke: «Litt talent» undergraver poenget.

Vi lager krisekart over hva vi kan og ikke kan lansere. DET er tapet av kapasitet vi står overfor.

Jeg har bokstavelig talt en tidsplan jeg slår ut når folk leverer inn avskjedigelser."

Steele kommenterte deretter Glaxigravs tanker:

"tvunget [retur til kontoret] har kostet oss noen fantastiske mennesker og vil fortsette å koste oss mer i de kommende månedene.

Det er en forferdelig, kortsiktig, selvdestruktiv politikk som bare svekker vår evne til å levere den typen spill vi ønsker å lage og våre spillere fortjener."

Med tanke på at Blizzard også mistet World of Warcraft Classic-lederen, Brian Birmingham, tidligere i år er det klart at selskapet har problemer i disse dager.