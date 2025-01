Blizzard lover "banebrytende PVP-endringer" for Overwatch 2

HQ

Blizzard har testet vannet med hvordan det kan forbedre og endre Overwatch 2s spillformel en stund, med det siste streiftoget på denne fronten inspirert av begynnelsen med Overwatch Classics introduksjon. Imidlertid har Blizzard tydeligvis store ideer for hva som kan komme i fremtiden, ettersom utvikleren nå har bekreftet at den vil løfte gardinen på "banebrytende PVP" endringer i spillet om et par uker.

12. februar vil Blizzard være vertskap for en stream som vil fordype seg i hva som kommer til Overwatch 2 i år. I henhold til hva dette er, har ingen fast informasjon blitt delt, men Blizzard hevder :

"Overwatch 2 kommer til å være fullpakket med banebrytende endringer i PvP-opplevelsen som vil være ulik noe du har sett før, men det kommer til å ta mer enn en blogg eller en utvikleroppdatering for å fortelle deg hva vi har kommet i år."

Utvikleren går et skritt videre for å forklare at dette ikke bare vil justere hvordan Overwatch 2 spilles fundamentalt, men at det vil inkludere glimt av "nye helter, nye kart og enda mer innhold som kommer i februar og utover."

Showet er planlagt å finne sted onsdag 12. februar kl. 19, og du kan se sammen på YouTube eller Twitch.