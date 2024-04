Blizzard: Microsoft "ber oss ikke om å gjøre noe"

HQ

I løpet av høsten ble det endelig klart at Microsoft kunne kjøpe Activision Blizzard, og i omtrent et halvt år nå har de vært eneeier av dem. Dette er selvsagt noe som kommer til å forandre mye for de ansatte, men det virker i hvert fall som om Blizzard er ganske fornøyd med situasjonen.

I et VGC-intervju med utøvende produsent og visepresident for World of Warcraft Holly Longdale forklarer hun at Microsoft ikke krever noe av dem, men lar Blizzard være Blizzard :

"Om noe har det bare vært til hjelp. Vi fikk tid sammen med Helen Chang fra Mojang, og vi delte informasjon, så det er nesten som om vi har tilgang til det som fungerte for dem. Vi fikk snakke med Elder Scrolls Online-teamet og fortelle hva vi holder på med og hva som har fungert, det er nesten som om vi får en fordel."

Hennes hovedansvarsområde er World of Warcraft, som går som smurt og har fått et visst oppsving i det siste. Longdale forteller at Microsoft er svært fornøyd med situasjonen:

"Det er ingen som ber oss om å gjøre noe. World of Warcraft gjør det veldig bra, og de er veldig stolte av hva det har fått til, så det er nesten som å bare la det være, og la det fortsette å være fantastisk. De har vært enormt støttende, og det er som om Blizzard skal få være Blizzard."

Blizzard var en gang ansett som en av verdens beste utviklere, og mange klandrer den tidligere Activision-sjefen Bobby Kotick for å ha ødelagt mye av goodwill og kvalitet. Det gjenstår å se om Microsoft kan bringe Blizzard tilbake til storhetstiden, og de sparket da også mange tidligere i år, men de ser i hvert fall ikke ut til å ha tatt helt feil i sin tilnærming.