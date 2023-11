Blizzard-presidenten mener at "spillerne ikke har tålmodighet".

HQ

Blizzard-president Mike Ybarra har kritisert spillerne for å mangle tålmodighet i dag og sagt at de forventer innhold hele tiden, samtidig som de håper at det holder et visst kvalitetsnivå.

I en samtale med The Verge om Blizzards fremtid nå som selskapet er kjøpt opp av Xbox, sa Ybarra følgende:

"Spillerne har ingen tålmodighet. De vil ha nye ting hver dag, hver time. Vi prøver å reagere på den måten, samtidig som vi holder Blizzards kvalitetsmål høyt. Vi vet at spillerne vil ha nytt innhold nesten hver eneste dag. Samtidig kreves det store team for å kunne levere det. Så du må tjene penger på det på de riktige måtene. Samtidig sier jeg alltid til teamene: "Når noen bruker én dollar eller én krone hos Blizzard, vil jeg at de skal ha en god følelse etterpå. Hvordan kan vi få til en verden der vi vet at det alltid vil være grunnlaget for det vi gjør?".

I løpet av de siste 12 månedene har Blizzard blitt kraftig kritisert for sin inntektsgenerering i Diablo IV, Overwatch 2 og andre titler. Fansen begynner å bli lei av battle passes og overprisede kosmetiske gjenstander, men det ser likevel ikke ut til at Blizzard gir seg med denne strategien ennå.