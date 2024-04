Blizzard reduserer kontroversiell Hearthstone-endring

HQ

Live-service-æraen er vanskelig å håndtere, for nå føles det som om spillene ikke bare er ute etter pengene dine, men også tiden din. Du må kjøpe Battle Pass, og du må grinde i 40 timer for å få Peter Griffin til slutt.

Hearthstone er den siste store synderen når det gjelder å presse spillerne til å bruke mer tid i spillet, ettersom de nylig innførte et system der kravene for å klare et ukentlig oppdrag ble tredoblet sammenlignet med tidligere. I stedet for å vinne 5 rangerte kamper må du for eksempel vinne 15.

XP-belønningen ble økt for disse oppdragene, men bare med 20 %, noe som ikke er helt rettferdig. I et nytt parti med oppdateringsnotater erkjenner Blizzard at det gikk for langt, men likevel er oppdragskravene blitt doblet, i stedet for tredoblet.

Fansen er ikke akkurat fornøyd med dette, for selv med litt mindre å gjøre, føler de fortsatt at tiden deres ikke blir brukt godt nok i spillet. Regnestykket ser fortsatt ikke ut til å gå opp, men dette kan være den nye normalen for Hearthstone-belønninger.