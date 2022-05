Blizzard skal avholde dedikert Overwatch 2-begivenhet i juni

HQ

Den offisielle PvP-betaen for Overwatch 2 er nå over, og la oss bare si at mens hardkokte fans naturligvis er glade for å se serien vende tilbake, er det mange som mener at Blizzard strekker definisjonen på hva som kan kalles en oppfølger ganske langt.

Dessuten er det veldig lenge siden vi har hørt noe om spillet PvE-del, men det kan være at vi hører mer om det samt konkrete lanseringsplaner under en ny begivenhet som går av stabelen neste måned.

Mer spesifikt har Blizzard avslørt via spillets hjemmeside at det avholdes en begivenhet dedikert til Overwatch 2 den 16. juni, hvor de vil dele mer informasjon om spillet.