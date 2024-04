Blizzard-spillene kommer tilbake til Kina i sommer.

HQ

Blizzard og NetEase har nå bekreftet en ny avtale som innebærer at Blizzards spill kommer til Kina for første gang siden Blizzard og NetEase avsluttet samarbeidet i fjor.

"Vi i Blizzard er begeistret over å gjenopprette partnerskapet med NetEase og å jobbe sammen, med stor takknemlighet for samarbeidet mellom teamene våre, for å levere legendariske spillopplevelser til spillere i Kina", sier Blizzards president Johanna Faries i en pressemelding. "Vi er utrolig takknemlige for den lidenskapen det kinesiske samfunnet har vist for Blizzard-spill gjennom årene, og vi er fokusert på å bringe universene våre tilbake til spillerne med fortreffelighet og dedikasjon."

Det er interessant at det gamle partnerskapet har blitt reformert så raskt. I fjor hadde NetEase og Blizzard det mange vil kalle et stygt brudd. Begge parter klandret hverandre for at de ikke klarte å finne ut av det, men etter en tid borte fra hverandre ser det ut til at de har innsett at de var de rette for hverandre hele tiden.