Blizzard undersøker Overwatch 2-feil som får PCen til å slå seg av

Å lansere et stort onlineskytespill er langt fra en enkel oppgave. Spesielt ikke når det er like populært og etterlengtet som Overwatch 2, kommer ut på samtlige plattformer, og i tillegg har full støtte for crossplay.

Men når det er sagt, har lanseringen av den etterlengtede oppfølgeren til Overwatch vært en skuffende affære likevel. Lagg, lange lastetider, plutselige krasj og mange andre problemer har for mange lagt en demper på opplevelsen, og den seneste feilen som har oppstått er kanskje den verste hittil

Utvikleren Blizzard skriver på sin Twitter-konto at de for tiden undersøker et problem som gjør at PCen enten slår seg av eller starter på nytt når man spiller Overwatch 2.

Har du hatt problemer selv?