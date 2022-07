Blizzard vil ikke lage noe mer nytt innhold til Heroes of the Storm

HQ

Blizzard la en gang grunnlaget for MOBA-sjangeren, som opprinnelig dukket opp som hjemmelagde maps i StarCraft og Warcraft III: Reign of Chaos. Derfor var forventningene høye til Heroes of the Storm da det ble utgitt i 2015, som Blizzards egen dedikerte MOBA.

Heroes of the Storm ble i utgangspunktet en stor suksess, men i motsetning til den direkte konkurrenten League of Legends har ikke spillet på samme måte klart å holde på spillerne i det lange løp. Nå annonserer Blizzard at de ikke kommer til å lage noe nytt innhold til spillet lenger, selv om serverne fortsatt vil være tilgjengelige.

"Moving forward we will support Heroes in a manner similar to our other longstanding games, StarCraft and StarCraft II," skriver Blizzard på deres hjemmeside. "In the future, we'll continue seasonal rolls and hero rotations, and while the in-game shop will remain operational there are no plans for new for-purchase content to be added."

Det er heller ikke mye nytt innhold Heroes of the Storm har fått tilføyd de siste par årene, så nyheten kommer ikke som noen stor overraskelse. Blizzard lover imidlertid at de vil fortsette å balansere spillet og fjerne bugs.