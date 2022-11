Blizzards spill slutter å selges i Kina

HQ

Hvis du tilfeldigvis bor i Kina og er fan av Blizzards spill, går du en dyster fremtid i møte. Avtalen mellom utviklerens samarbeidspartner NetEase vil bli revet opp og slutte å gjelde fra januar neste år da de to selskapene ikke klarer å bli enige om et fremtidig felles grunnlag for å drive virksomhet. Dette har den effekten at Blizzard sine spill nå slutter å selges i Kina, NetEase-aksjene har stupt med 9% og World of Warcraft, Heartstone, Diablo, Overwatch og alle deres andre titler vil gå offline i landet.

I en uttalelse pekte NetEase-sjef William Ding på en rekke grunnleggende nøkkelpunkter som de to selskapene rett og slett ikke kunne bli enige om. Han fortsatte også med å si:

"We are honored to have had the privilege of serving our gamers over the past 14 years and have shared many precious moments with them during that time.

We will continue our promise to serve our players well until the last minute. We will make sure our players' data and assets are well protected in all of our games."

Blizzard-sjef Mike Ybarra ga følgende uttalelse angående nyheten.

"We're immensely grateful for the passion our Chinese community has shown throughout the nearly 20 years we've been bringing our games to China through NetEase and other partners."

Diablo Immortal er selskapets eneste tittel som fortsatt vil være spillbar og forblir uberørt av utviklingen ettersom spillet er dekket av en separat, frittstående avtale mellom de to partene.

Tror du dette er permanent eller vil partene komme frem til en løsning?

