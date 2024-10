Blizzards vanvittig dyre World of Warcraft-feste er enormt populært

HQ

I går skrev vi om Blizzards nye, tidsbegrensede mount til World of Warcraft - en dinosaur til en pris på 90 USD. Ved første øyekast kan det virke litt absurd, men til tross for den heftige prislappen selger det eksepsjonelt bra. Den utsmykkede Trader's Gilded Brutosaur har faktisk forårsaket en mangel på WoW Tokens i auksjonshuset.

Som vi vet, kan Tokens brukes til en rekke ting i spillet, men på grunn av den ekstreme etterspørselen skapt av dette nye fjellet, har prisene skutt i været. Over på Reddit rapporterte en bruker :

"Auksjonshusets WoW Token akkurat nå er tom for WoW Token-forsyninger siden du trenger leverandører for å dekke etterspørselen, og for øyeblikket skyrocketing gitt 3% pristaket per 20 minutter."

I skrivende stund koster et WoW Token 335,171 XNUMX gull på amerikanske servere, og det kreves totalt seks Tokens for å kjøpe den nye monteringen. Dette betyr at Brutosaur for øyeblikket koster litt over to millioner gull.

Blizzard ler hele veien til banken.

Har du plukket opp denne nye monteringen?