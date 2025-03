BlizzCon kommer tilbake i september 2026

HQ

Du bør begynne å spare stemmen din slik at du kan skrike "For the Horde" på toppen av lungene dine neste år, da Blizzard har kunngjort enda et BlizzCon-arrangement.

Som avslørt i går kveld via sosiale medier, ble BlizzCons retur varslet med en ny filmatisk trailer. Dessverre, hvis du håpet å komme deg til Anaheim i år, er du uheldig (med mindre du vil besøke Disneyland rett ved siden av), ettersom arrangementet er planlagt til 2026.

Nærmere bestemt vil det finne sted den 12. og 13. september. Det vil være i underkant av tre år siden forrige BlizzCon fant sted i november 2023, og vi er sikre på at fansen vil kose seg med å komme tilbake til Anaheim og feire alle ting Blizzard igjen.