BlizzCon vil ikke finne sted i 2024

Hvis du håpet at BlizzCons tilbakekomst i 2023 ville bety at arrangementet igjen ville bli en årlig feiring av alle ting Blizzard Entertainment, har vi noen dårlige nyheter for deg.

Den kaliforniske utvikleren har bekreftet at BlizzCon ikke kommer tilbake i år, og at den i stedet vil favorisere å gjøre opptredener på definerte arrangementer som allerede er planlagt for i år. En av disse begivenhetene vil være Gamescom i august, men uten tvil kan vi forvente noen Blizzard nyheter på Xbox Games Showcase i juni også.

"I løpet av de neste månedene vil vi dele flere detaljer om lanseringene våre som kommer senere i år, inkludert World of Warcraft: The War Within og Diablo IVs første utvidelse, Vessel of Hatred. For å feire disse kommende lanseringene og for å bringe lokalsamfunnene våre sammen på nye og spesielle måter, vil vi snart dele noen spennende planer for andre bransjemesser og konferanser som Gamescom."

Blizzard bekreftet at det har noen esportsarrangementer som finner sted rundt om i verden i år, inkludert Overwatch Champions Series i Dallas og Stockholm, og planlegger også "flere, globale, personlige arrangementer for å feire 30-årsjubileet for Warcraft". Detaljene i disse planene er ennå ikke bekreftet.

Dette betyr imidlertid ikke at BlizzCon er død, ettersom Blizzard har uttalt at "vi er like glade som alltid for å bringe BlizzCon tilbake i fremtidige år."