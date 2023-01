Bloober Team: En oppfølger til The Medium er definitivt en mulighet

HQ

The Medium var en suksess for utvikleren Bloober Team, som har gitt ut en rekke vellykkede titler de siste årene. Akkurat nå utvikler de Layers of Fears samt Silent Hill 2 Remake for Konami, men hva med fremtide? Kan vi se mer av The Medium eller Observer for eksempel?

I et intervju med GamingBolt utelukker ikke produksjonslederen Kackper Michaliski dette da han sier følgende:

"Who knows. If we come up with a good idea on how to make a jump back to the universe of Observer or The Medium, then why not? Everything's possible."

Har du lyst på mer The Medium?