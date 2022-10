Bloober Team forsikrer om at de vil være veldig tro mot det originale Silent Hill 2

HQ

Bloober Team har generelt fått ros for sine mange skrekkspill, som nesten alle har en Metascore et sted på midten av 70-tallet. Det er absolutt ikke dårlig, men når det kommer til å gjenskape et legendarisk spill som Silent Hill 2, har mange fans ekstremt høye standarder, og dette har ført til en debatt om hvorvidt Bloober Team i det hele tatt passer til oppgaven.

Kanskje er det derfor Bloober Team nå via Twitter forsikrer om at de vil være veldig tro mot originalen, som de kaller "en elsket og tidløs klassiker" i en to minutter lang video. Her forteller de også at de utvikler det med "stor respekt" overfor originalen.

Bloober Team ble grunnlagt i Krakow i 2008 og laget først og fremst mindre spill for håndholdte konsoller som Nintendo DS og PlayStation Vita. Med Layers of Fear i 2016 fikk de sitt store gjennombrudd, og siden har de utelukkende jobbet med skrekksjangeren.