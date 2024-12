Bloober Team har startet forproduksjon på et uannonsert prosjekt

HQ

Nå som Silent Hill 2 Remake har debutert, har teamet bak dette anerkjente spillet fått i oppgave å begynne å jobbe med et nytt prosjekt. Dette ble bekreftet av Bloober Team utvikler Wojciech Piejko, spillregissør på det kommende Cronos: The New Dawn, hvor han nevnte at mens ett team jobber med dette skrekkspillet, har det andre produksjonsteamet hos den polske utvikleren begynt å jobbe med noe nytt.

I samtale med MP1st uttalte Piejko: "Innen Bloober Team har vi to produksjonsteam. Begge teamene opererer uavhengig av hverandre, men hele teamet deler erfaringen fra å jobbe med tidligere prosjekter som Medium, Observer, Layers of Fear, Silent Hill 2, Blair Witch osv. Og alt jeg kan si i dag er at etter at arbeidet med Silent Hill 2 er fullført, vil teamet gjennomføre forproduksjonsarbeidet på et nytt prosjekt."

Det er uklart hva dette prosjektet vil være, men med Cronos satt til å komme i 2025, vil vi sannsynligvis ikke se mye mer om denne neste tittelen før i 2026 eller senere.

Hva håper du at Bloober Team jobber med? En nyinnspilling av Silent Hill? En oppfølger til The Medium? Noe helt nytt? La oss få vite det nedenfor.