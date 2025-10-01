Bloober Team jobber ikke med noen Cronos: The New Dawn DLC eller en oppfølger, men utelukker ikke noe

HQ

Nå som Cronos: The New Dawn har vært ute en liten stund, kan du være nysgjerrig på hva som er neste for Bloober Teams overlevelseshorror-tittel, og om det vil være starten på en franchise eller om det vil forbli en enkelt og usammenhengende innsats.

Under en investorsamtale, som rapportert av polske Stockwatch, ble spørsmålet om hva som er neste for Cronos: The New Dawn stilt til utvikleren, som "ledelse" svarte med en veldig interessant uttalelse.

For det første bekrefter de at ingen DLC eller en oppfølger er i aktiv utvikling, noe som betyr at vi ikke bør forvente noe fra denne fronten når som helst snart, men så legger de til at de ikke utelukker å lage noe lignende i fremtiden.

"For øyeblikket, bortsett fra markedsføringsoppdateringer, jobber ikke selskapet aktivt med utvikling (verken en oppfølger eller DLC), men vi utelukker det ikke i fremtiden, og vi tenker definitivt på å utvikle denne IP-en."

Så det er håp! Vil du ha en Cronos: The New Dawn DLC eller oppfølger? Hvis du ikke har spilt spillet ennå, må du ikke gå glipp av vår strålende anmeldelse av tittelen.