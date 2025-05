Bloober Team: Oppdatering for PlayStation 5 Pro er på vei

HQ

Bloober Team har bekreftet at en oppdatering til Silent Hill 2 Remake- en oppdatering som optimaliserer spillet for PlayStation 5 Pro og utnytter konsollens ekstra hestekrefter - fortsatt er under utvikling. Men til tross for at det har gått mer enn et halvt år siden lanseringen av spillet i oktober i fjor, har denne etterlengtede oppdateringen ennå ikke materialisert seg.

Selv om Silent Hill 2 Remake generelt ble godt mottatt, har noen spillere påpekt en rekke tekniske problemer - spesielt ytelsesrelaterte problemer på PlayStation 5 Pro. Bloober har lovet å ta tak i disse bekymringene og har gjentatte ganger uttalt at de jobber hardt med en løsning. Nå har de nok en gang snakket for å forsikre spillerne om at oppdateringen kommer. Nøyaktig når er imidlertid fortsatt usikkert.

Er du en av dem som fortsatt venter på en PS5 Pro-oppdatering for Silent Hill 2 Remake?