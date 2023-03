Bloober Team ser 10 millioner solgte eksemplarer for sine fremtidige titler som en realistisk forventning

HQ

Med suksessen til Dead Space- og Resident Evil 4-remakene, er det klart at spillere higer etter mer i skrekksjangeren. Vi vil også få Silent Hill 2 Remake senere i år fra Bloober Team, og det ser ut til at utvikleren har noen høye forventninger til den kommende utgivelsen.

I en samtale med Bankier sa Bloober Team CEO Piotr Babieno "du kan anta at 10 millioner solgte eksemplarer er en rekkevidde som snart vil være realitet for oss." Babieno vil at Bloober Team skal være den ledende skrekkutvikleren innen 2027.

- For å være det beste skrekkhuset må vi fokusere på mer utgivelsesaktivitet og ha flere prosjekter enn ett spill hvert halvannet år, to år... Vi ønsker at titlene våre ikke bare skal være milepæler for sjangeren i fremtiden, men også for hele bransjen. Vi har sagt mange ganger at målet vårt er der Naughty Dog eller Ninja Theory er.

I tillegg til Silent Hill 2 Remake har Bloober Team mange andre prosjekter på gang, inkludert samarbeid med Rogue Games, Draw Distance og Private Division.