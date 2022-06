Bloober Team teaser nytt Layers of Fear med lansering i 2023

Selv om utvikleren Bloober Team virkelig har utvidet seg, og muligens jobber med en remake av Silent Hill 2, ønsker de selvfølgelig også å pleie sine egne IP-er, og det hele startet med Layers of Fear.

Én oppfølger har blitt sluppet siden den gang, men nå vet vi at det kommer en til. Via Twitter har studioet avduket enda et spill i serien via et kunstverk, og med teksten: "Reach beneath the surface and uncover the source of your fears".

Vi vet allerede at spillet utvikles i Unreal Engine 5, og insider Tom Henderson har sagt at spillet kommer neste år, og at det heter "Layers of Fears".