Bloober Teams neste prosjekt er en forskrudd tidsreisehistorie som utspiller seg i det postapokalyptiske 1980-tallets Polen

Bloober Team Bloober Team er en svært travel og het vare om dagen. Den polske utvikleren har blitt en leder i skrekkområdet, alt etter et flott løp som har sett Layers of Fear, The Observer, The Medium, og Silent Hill 2 Remake ankomme og blåse fansen bort. Det er på grunn av dette at du vil være oppmerksom på dagens nyheter.

Bloober Team har avslørt sitt neste prosjekt på Xbox Partner Preview. Kjent som Cronos: The New Dawn, dette spillet blir sett på som et sci-fi-overlevelsesskrekkspill som utvikles for PC, PS5 og Xbox Series X / S, med planer om debut i 2025.

Når det gjelder premissene og handlingen, blir vi fortalt at det er satt i "en vridd tidsreisehistorie satt i en uforsonlig post-apokalyptisk fremtid i 1980-tallets Polen," og at "spillerne vil ta på seg rollen som en reisende, en agent for det gåtefulle kollektivet med et oppdrag å hente utvalgte mennesker som ikke overlevde apokalypsen fra fortiden."

Bloober Team fortsetter med å legge til at "for å fullføre kollektivets oppdrag, må spillerne overleve en dødelig ødemark skapt av en katastrofal hendelse kjent som Change, fylt med monstrøse vederstyggeligheter som vil utfordre spillernes kampevner."

Med tanke på den nylige kunngjøringen har vi ikke en fast utgivelsesdato å gå på ennå, bortsett fra 2025, men vi vil uten tvil høre mer om spillet de neste månedene.