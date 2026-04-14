Bloodborne får offisielt en film med høyeste aldersgrense

Og den blir co-produsert av ingen ringere enn JackSepticEye.

Nok en videospillfilmatisering har nådd forsidene. FromSoftwares elskede gotiske skrekk-actionmiks Bloodborne får en ny animasjonsfilm med R-rating, som tar oss med tilbake til de bloddryppende gatene i Yharnam.

Sony Pictures bekreftet offisielt tilpasningen på CinemaCon. Via Variety sa Sanford Panitch, president for Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, at den kommende filmen vil være "veldig tro" mot den opprinnelige ånden til Bloodborne. Det ble også bekreftet at filmen vil bli co-produsert av YouTuber JackSepticEye, som sa at Bloodborne er hans favorittspill gjennom tidene, og han vil gjøre alt han kan for å gjøre "dette til den BESTE Bloodborne -tilpasningen som er mulig."

Bloodborne er det neste videospillet fra FromSoftware som har fått en filmatisering. Sekiro: Shadows Die Twice får en anime-serie som skildrer hovedopplevelsene i spillet, og selvfølgelig jobber A24 hardt med å plugge bort på Elden Ring-filmen akkurat nå. Med tanke på kjærligheten spillere har for FromSoftware, er det ikke overraskende å se så mange av prosjektene deres få tilpasninger. Nå må fansen bare se om disse tilpasningene kan leve opp til forventningene som er satt av noen av de største RPG-ene de siste årene.

