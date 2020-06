BloodRayne-serien holder på å gjøre comeback

Du ser på Annonser

Man kan ikke akkurat betegne BloodRayne-serien som en rekke klassikere, men den fikk nok oppmerksomhet til å bli filmatisert av den tyske filmskaperen Uwe Boll, men filmen endte med å være en av de verst anmeldte filmene noensinne.

Etterfølgende gikk serien i hi, men nå ser det ut til at den er på vei tilbake. Den nye utgiveren Ziggurat Interactive har skaffet seg rettighetene fra tidligere utgiver Majesco Entertainment, og de kan nå lovlig gi ut spill i serier som Advent Rising, Raze's Hell og også BloodRayne.

"BloodRayne is a beloved franchise with a huge fan base and we're extremely appreciative of the opportunity to be stewards for this fantastic series", sier Ziggurat-sjef Wade Rosen.

Først og fremst jobber Ziggurat sammen med den originale utvikleren Terminal Reality med å oppdatere PC-versjonne av det originale spillet, men utgiveren har også "planer om å videre utforske og utvide BloodRaynes allerede rike univers".

