Bloodshore er dagens GR Live-spill

I dag lanserer Wales Interactive et FMV-eventyr som utforsker Battle Royale. Spillet heter Bloodshore og her spiller du som Nick, en avdanket skuespiller som har tatt utfordringen med dette ondskapsfulle drapsspillet for å prøve å vinne en mega pengepremie.

Denne FMV-opplevelsen byr på en unik vri på Battle Royale-sjangeren, der streamere, skuespillere og til og med dødsdømte fanger kjemper om seier, og handler om å ta valg for å bestemme utfallet av fortellingen.

Vi skal spille de første to timene i dagens livestream, og som vanlig er det bare å komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. Sjekk ut traileren nedenfor.