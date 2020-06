Bloodstained: Curse of the Moon 2 annonsert

Det var nok ikke mange som hadde ekstremt store forventninger til Bloodstained: Curse of the Moon siden det kunne virke som et slags mellommåltid mens vi ventet på Bloodstained: Ritual of the Night, noe som gjorde det til en meget gledelig overraskelse for majoriteten av spillere. Koji Igarashi og utviklerne hos Inti Creates likte visst å lage det også.

Studioet kan avsløre at Bloodstained: Curse of the Moon 2 vil komme til PC, PS4, Xbox One og Switch "snart". Traileren som står for annonseringen viser frem flere nye spillbare figurer, områder, fiender og mer, så det er bare å glede seg.