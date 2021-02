Bloodstained: Curse of the Moon 2 får fet spesialutgave til PS4 og Switch

Du ser på Annonser

Til tross for at det digitale spillmarkedet vokser voldsomt fort, får spillsamlere stadig nye godbiter å plassere på hyllene, og nå er Limited Run Games i gang igjen. De har nylig annonsert at de utgir fysiske utgaver av Bloodstained: Curse of the Moon 2 i begrenset opplag. Den fire uker lange foråndsbestillingsperioden begynner den 26. februar.

Det er snakk om både Standard Edition, og den fete Classic Edition som inneholder et fysisk eksemplar av spillet, en reversibel plakat, en fysisk CD med spillmusikken på og en retro støvbeskytter, alt pakket inn i en heftig NES-inspirert eske med kunst av Tom duBois.

Disse utgavene er kun tilgjengelig til PS4 og Switch. Sjekk ut bildene nedenfor. Kommer du til å kjøpe deg et eksemplar selv?