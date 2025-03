Blu-rays har begynt å lide av diskråte, og mer enn 600 titler er rapportert

HQ

Diskråte, alle samleres forbannelse når det gjelder fysiske medier, blir dessverre stadig vanligere i takt med at våre kjære klassikere blir eldre. Det har lenge vært kjent at visse formater og regioner er mer utsatt enn andre, og samlere av Laserdisc, Sega Saturn og Dreamcast er godt kjent med hva man bør og ikke bør gjøre når man anskaffer nye tilskudd til samlingene sine.

Dessverre ser det nå ut til at diskråte stadig oftere rammer moderne medier. For bare noen uker siden kom det meldinger om at hundrevis av Warner Bros. DVD-er hadde sluttet å virke - uavhengig av om de hadde blitt åpnet eller var forseglet fra fabrikken.

Nå har det dukket opp enda verre nyheter: mer enn 600 forskjellige Blu-ray-titler er angivelig i faresonen, og lider av avspillingsproblemer eller blir direkte uspillbare på grunn av råtne plater. Blant de berørte titlene er flere bemerkelsesverdige utgivelser, inkludert premiumutgaver fra Criterion Collection. Noen av de berørte filmene inkluderer 127 Hours, Cloverfield, Elysium, Gone Girl, Hellboy, Jurassic Park III, King Kong (Peter Jacksons versjon), Scream-trilogien og The Witch.

Criterion, som ofte regnes som en av bransjens ledende distributører, har 27 individuelle filmer oppført blant de berørte - en alarmerende avsløring. Noen av disse titlene inkluderer 8½, The Seventh Seal, M og Paris, Texas.

Dessverre er problemet ikke begrenset til én enkelt produsent eller distributør, selv om noen selskaper dukker opp oftere i rapportene enn andre. Dette er nok et slag mot forbrukerne, særlig for de av oss som investerer mye tid og penger i samlingene våre - bare for å stå overfor en økende risiko for at de ikke blir til noe annet enn dyre bordskånere.

En komplett liste over kjente defekte Blu-ray-titler (så langt) finner du her.

Samler du på filmer? Har du lagt merke til tegn på diskråte blant dine dyrebare eiendeler?