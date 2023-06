Blue Beetle blir "sannsynligvis" en del av DC Universe

Det er bare to måneder til premieren på Blue Beetle, et av de siste DC-prosjektene som kommer før James Gunn og Peter Safran rebooter universet. Duoen har fra første stund gjort det klart at noen DC-skuespillere kommer tilbake, mens andre ikke gjør det. Enkelte føler seg trygge på å være en del av førstnevnte.

Titelfiguren spilles av Xolo Maridueña, og ifølge The Hollywood Reporter er det "sannsynlig" at han kommer tilbake i det nye DC-universet etter hvert. Maridueña virker også ganske trygg på det i et intervju med Empire hvor han sier alt filmen må gjøre er å få gode kinotall.

Gunn selv har tidligere sagt at Blue Beetle er "helt frakoblet" alt annet, så det burde være ganske lett å smette Maridueña inn i det nye universet.