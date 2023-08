Blue Beetle har to ettertekstscener

HQ

Som tradisjonen er med alle tegneseriefilmer på dette tidspunktet, har Blue Beetle to post-credit-scener. Den ene finner sted tidlig i rulletekstsekvensen, mens den andre kommer like etter at rulleteksten har sluttet å rulle. Derfra kan du gå derfra med vissheten om at du har sett alt filmen har å by på.

Hvis du er ute etter en spoilerfri opplevelse, foreslår vi at du slutter å lese her. Men hvis du vil vite om det er verdt å bli værende, kan vi avsløre hva som finnes i scenene. Først drar vi tilbake til Blue Beetle hovedkvarteret på Kord-familiens eiendom. Der finner vi ut at Ted Kord - den andre kanoniske Blue Beetle - er i live etter å ha vært trodd død i årevis.

Dette vil sannsynligvis lede oss til en eventuell oppfølger. Den andre scenen tar oss med på en annen reise, og er en kortfilm fra den meksikanske superhelt-serien El Chapulín Colorado.

Blue Beetle har premiere i dag. Kommer du til å se den?

