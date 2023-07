Blue Beetles regissør ønsket opprinnelig å lage en Bane-film.

HQ

Angel Manuel Soto, regissøren av den kommende Blue Beetle, har sagt at da han først var i samtaler om å lage en superheltfilm for Warner Bros. ville han lage en opprinnelseshistorie om Bane.

I en samtale med Den of Geek sa Soto: "Jeg ville presentere ideer, og en av dem var historien om Bane. Jeg har alltid ment at det er interessant å utforske hans virkelighet og hvordan en slik karakter blir til."

Warner Bros. svarte med å si at de allerede hadde en helt i tankene for denne historien. "Det er en karakter som vi har utviklet i et par år. The Blue Beetle, en latinamerikansk superhelt."

Blue Beetle kommer på kino 18. august. Kommer du til å se filmen?