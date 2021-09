HQ

Eiere av Blue Fire kan glede seg over å høre at en gratis DLC-oppdatering for spillet slippes 30. september. DLCen heter Void of Sorrows og inneholder to nye områder, en ny boss og 16 Voids (utfordrende plattformområder). Totalt sies det å være rundt fem timer med nytt innhold, noe som er ganske betydelig med tanke på at det er helt gratis.

Se en trailer for Void of Sorrows øverst.