Blue Fire slippes fysisk til PS4 og Switch i juni

Blue Fire, en skikkelig utfordrende ninja-plattformer, er i ferd med å innta den stadig voksende listen over indiespill som får fysisk lansering. Den 25. juni slippes en fysisk versjon av spillet til PS4 og Nintendo Switch hos utvalgte forhandlere med en veiledende pris på $29.99.

Spillet, som ble avslørt under en Nintendo Indie World Showcase, er for øyeblikket kun tilgjengelig til Switch og PC. Men en pressemelding vi har mottatt avslører at spillet, utover PS4, også er på vei til Stadia og Xbox One i nær fremtid. Ingen eksakt dato for disse er avslørt enda.

Sjekk ut coveret til både PS4 og Switch-versjonene nedenfor.