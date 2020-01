Bluepoint-sjef skyter ned rykter om at de kjøpes av Sony

Bluepoint Games har alltid lages ambisiøse restaureringer av eldre spill, men særlig de seneste årene har de imponert med blant annet en remake av Shadow of the Colossus. Dessuten er de blant de studioene som jobber på software til den kommende PlayStation 5, og alt tyder på at Sony og Bluepoint har et tett forhold.

Dette har ført til masser av spekulasjon om at Sony er uhyre interesserte i å kjøpe studioet, men disse ryktene har nå blitt skutt ned. I et intervju med SegmentNext forteller Bluepoint-sjefen Marco Thrush at de fortsatt er et uavhengig studio, og at de vil jobbe for de som hyrer dem.

"We are an independent studio. The hardware we develop for is determined by the publisher who signs us. The MGS HD Collection and Titanfall had Xbox 360 SKUs for this reason. Various Sony studios have been great partners, most recently JAPAN Studio. We have a great relationship with them and we will be happy to continue to work with them if they wish to."

Ja, forholdet ser ut til å være bra, men det ser ikke ut til at Bluepoint er interesserte i å la seg kjøpe, som kan åpne opp for muligheten for samarbeid med blant annet Microsoft og Nintendo også.