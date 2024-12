Bluey inntar det store lerretet

HQ

BBC Studios og The Walt Disney Company har for bare noen timer siden kunngjort et spennende samarbeid om den aller første Bluey-animerte spillefilmen, som er satt til en global kinolansering i 2027. Den elskede Emmy- og BAFTA-prisbelønte serien, som har blitt strømmeserie nr. 1 i 2024, vil få sine globale kinorettigheter kjøpt av Disney, og filmen vil senere strømmes på Disney+.

Filmen vil bli skrevet og regissert av Bluey-skaperen Joe Brumm og produsert av Ludo Studio i samarbeid med BBC Studios. Filmen vil fortsette eventyrene til Bluey, den energiske og elskelige blå heelerhunden, sammen med familien hennes - mamma, pappa og lillesøster Bingo. Brumm uttrykte sin begeistring over å utvide serieuniverset til en spillefilm, og kalte det et naturlig neste skritt etter suksessen med serien og spesialepisodene.

Bluey var den mest sette barneserien på Disney+ i 2024, og filmen lover å vekke de elskede figurene til live på en ny og spennende måte for publikum i alle aldre. Filmen vil bli lansert på kino verden over, etterfulgt av en strømmeversjon på Disney+, og vil også bli vist på ABC Kids i Australia.

Gleder du deg til å se Blueys eventyr på det store lerretet?