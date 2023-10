Blumhouse ber kinogjengerne om å bruke fantasien med teaseren for sin neste film Imaginary

HQ

Blumhouse bruker en interessant ny gimmick for å promotere sin neste skrekkfilm, Imaginary, som har premiere 8. mars 2024.

En ny teaser med bare lyd for den kommende filmen spilles for øyeblikket på kino i forkant av studioets siste film, Five Nights at Freddy's. Ifølge IGN ber teaseren kinogjengerne om å "lukke øynene og bruke fantasien" før den spiller av rundt 50 sekunder med lyd.

Ifølge nettstedet viser teaseren en liten jente som teller ned til 20 før hun sier "her kommer jeg!" Deretter følger en dør som åpner seg og en rekke skritt før det spilles skummel spilledåsemusikk, noe som bidrar til å skape en følelse av uro blant publikum. Filmen avsluttes angivelig med at jenta ber publikum om å "åpne øynene", før et imponerende monster gjør en kort opptreden på skjermen.